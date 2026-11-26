JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|JetBlue Airways-Investment im Blick
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren bedeutet
JetBlue Airways-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,62 USD. Bei einem JetBlue Airways-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,421 JetBlue Airways-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen JetBlue Airways-Papiere wären am 25.11.2026 277,53 USD wert, da der Schlussstand 3,78 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 72,25 Prozent verkleinert.
Der JetBlue Airways-Wert an der Börse wurde auf 1,42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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