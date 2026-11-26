So viel hätten Anleger mit einem frühen JetBlue Airways-Investment verlieren können.

JetBlue Airways-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,62 USD. Bei einem JetBlue Airways-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,421 JetBlue Airways-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen JetBlue Airways-Papiere wären am 25.11.2026 277,53 USD wert, da der Schlussstand 3,78 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 72,25 Prozent verkleinert.

Der JetBlue Airways-Wert an der Börse wurde auf 1,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at