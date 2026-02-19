JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|JetBlue Airways-Investment im Blick
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren eingebracht
Das JetBlue Airways-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,39 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,750 JetBlue Airways-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37,15 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Papiers am 18.02.2026 auf 6,46 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,85 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für JetBlue Airways eine Börsenbewertung in Höhe von 2,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu JetBlue Airways Corp.

