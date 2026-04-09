JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Performance im Blick
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein JetBlue Airways-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 09.04.2023 wurde die JetBlue Airways-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen JetBlue Airways-Anteile letztlich bei 6,92 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 144,509 JetBlue Airways-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 728,32 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Papiers am 08.04.2026 auf 5,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,17 Prozent verringert.
Der Börsenwert von JetBlue Airways belief sich jüngst auf 1,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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