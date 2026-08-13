NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in JetBlue Airways-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 13.08.2016 wurden JetBlue Airways-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das JetBlue Airways-Papier bei 16,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 59,207 JetBlue Airways-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 342,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 65,78 Prozent verkleinert.

JetBlue Airways wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at