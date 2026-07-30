NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in JetBlue Airways-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das JetBlue Airways-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 273,885 JetBlue Airways-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der JetBlue Airways-Aktie auf 5,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 286,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,13 Prozent verringert.

Insgesamt war JetBlue Airways zuletzt 2,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at