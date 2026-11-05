JetBlue Airways Aktie

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WKN: 541867 / ISIN: US4771431016

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JetBlue Airways-Investition im Blick 05.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JetBlue Airways von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in JetBlue Airways-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden JetBlue Airways-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das JetBlue Airways-Papier bei 17,01 USD. Bei einem JetBlue Airways-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,789 JetBlue Airways-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 209,29 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Anteils am 04.11.2026 auf 3,56 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 79,07 Prozent.

Der Marktwert von JetBlue Airways betrug jüngst 1,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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