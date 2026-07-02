NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JetBlue Airways von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in JetBlue Airways-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades JetBlue Airways-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 112,867 JetBlue Airways-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 646,73 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 35,33 Prozent vermindert.

JetBlue Airways erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at