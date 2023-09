NASDAQ Composite Index-Titel Juniper Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Juniper Networks-Investition eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Juniper Networks-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 23,12 USD. Bei einem Juniper Networks-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,253 Juniper Networks-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Juniper Networks-Papiere wären am 11.09.2023 1 247,40 USD wert, da der Schlussstand 28,84 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 24,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Juniper Networks eine Marktkapitalisierung von 9,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at