KLA Aktie

KLA ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausschüttung 05.11.2026 16:36:25

NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet KLA Anlegern eine Freude

NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet KLA Anlegern eine Freude

So viel Dividende zahlt KLA.

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier KLA am 04.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,80 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 17,65 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von KLA beträgt 1,06 Mrd. USD. Das sind 16,94 Prozent mehr als im Vorjahr.

Veränderung der Dividendenrendite

Der KLA-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 149,79 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2026 verzeichnet der KLA-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,27 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,75 Prozent.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von KLA via NASDAQ 259,44 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 269,28 Prozent stärker zugenommen als der KLA-Kurs.

KLA- Dividendenprognose

Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,93 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,62 Prozent ansteigen.

Wichtigste Eckdaten von KLA

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens KLA steht aktuell bei 203,287 Mrd. USD. Das KLA-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 82,42. Im Jahr 2026 erwirtschaftete KLA einen Umsatz von 13,573 Mrd.USD sowie ein EPS von 3,66 USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,KLA-Tencor

Nachrichten zu KLA

mehr Nachrichten

Analysen zu KLA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KLA 123,28 6,53% KLA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen