NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet KLA Anlegern eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier KLA am 04.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,80 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 17,65 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von KLA beträgt 1,06 Mrd. USD. Das sind 16,94 Prozent mehr als im Vorjahr.

Veränderung der Dividendenrendite

Der KLA-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 149,79 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2026 verzeichnet der KLA-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,27 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,75 Prozent.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von KLA via NASDAQ 259,44 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 269,28 Prozent stärker zugenommen als der KLA-Kurs.

KLA- Dividendenprognose

Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,93 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,62 Prozent ansteigen.

Wichtigste Eckdaten von KLA

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens KLA steht aktuell bei 203,287 Mrd. USD. Das KLA-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 82,42. Im Jahr 2026 erwirtschaftete KLA einen Umsatz von 13,573 Mrd.USD sowie ein EPS von 3,66 USD.

Redaktion finanzen.at