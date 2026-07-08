NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in KLA-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden KLA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die KLA-Anteile bei 7,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 135,593 KLA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.07.2026 29 351,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 216,47 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2 835,19 Prozent.

Am Markt war KLA jüngst 304,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at