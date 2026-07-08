KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Rentable KLA-Anlage?
|
08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden KLA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die KLA-Anteile bei 7,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 135,593 KLA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.07.2026 29 351,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 216,47 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2 835,19 Prozent.
Am Markt war KLA jüngst 304,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA
|
16:02
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
08.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
02.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
|
02.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
02.07.26