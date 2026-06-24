KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|KLA-Investmentbeispiel
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die KLA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 45,70 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 218,842 KLA-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.06.2026 53 504,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 244,49 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +435,05 Prozent.
Zuletzt ergab sich für KLA eine Börsenbewertung in Höhe von 350,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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