KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Profitable KLA-Investition?
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 3 Jahren eingefahren
Das KLA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die KLA-Anteile bei 53,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 18,718 KLA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 152,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 863,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 186,36 Prozent angewachsen.
KLA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 196,07 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA
|
11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet KLA Anlegern eine Freude (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu KLA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KLA
|142,12
|-2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.