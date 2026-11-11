NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen KLA-Investment verdienen können.

Das KLA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die KLA-Anteile bei 53,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 18,718 KLA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 152,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 863,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 186,36 Prozent angewachsen.

KLA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 196,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at