KLA Aktie

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WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

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Rentabler KLA-Einstieg? 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in KLA gewesen.

Am 23.09.2021 wurde die KLA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das KLA-Papier bei 37,10 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,696 KLA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (188,32 USD), wäre die Investition nun 507,63 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 507,63 USD, was einer positiven Performance von 407,63 Prozent entspricht.

Der KLA-Wert an der Börse wurde auf 239,71 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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