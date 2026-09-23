KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Rentabler KLA-Einstieg?
|
23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 5 Jahren eingefahren
Am 23.09.2021 wurde die KLA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das KLA-Papier bei 37,10 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,696 KLA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (188,32 USD), wäre die Investition nun 507,63 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 507,63 USD, was einer positiven Performance von 407,63 Prozent entspricht.
Der KLA-Wert an der Börse wurde auf 239,71 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA
|
23.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
16.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KLA-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu KLA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KLA
|161,72
|-1,65%