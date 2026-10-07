NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in KLA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das KLA-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 108,47 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das KLA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,188 KLA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der KLA-Aktie auf 197,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 203,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,03 Prozent gesteigert.

KLA war somit zuletzt am Markt 268,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at