KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Profitables KLA-Investment?
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das KLA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,80 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die KLA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,922 KLA-Aktien. Die gehaltenen KLA-Aktien wären am 18.08.2026 4 075,45 USD wert, da der Schlussstand 194,79 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 307,54 Prozent erhöht.
Insgesamt war KLA zuletzt 270,25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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