KLA Aktie

KLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables KLA-Investment? 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in KLA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das KLA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,80 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die KLA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,922 KLA-Aktien. Die gehaltenen KLA-Aktien wären am 18.08.2026 4 075,45 USD wert, da der Schlussstand 194,79 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 307,54 Prozent erhöht.

Insgesamt war KLA zuletzt 270,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KLA

mehr Nachrichten

Analysen zu KLA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KLA 161,82 -4,70% KLA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:48 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
07:45 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Grüne Vorzeichen an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. Die asiatischen Märkte verbuchen am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen