NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit KLA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das KLA-Papier bei 7,02 USD. Bei einem KLA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,245 KLA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 434,33 USD, da sich der Wert eines KLA-Papiers am 01.09.2026 auf 170,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2 334,33 Prozent gesteigert.

Am Markt war KLA jüngst 229,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at