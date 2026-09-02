KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Lohnende KLA-Anlage?
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit KLA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das KLA-Papier bei 7,02 USD. Bei einem KLA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,245 KLA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 434,33 USD, da sich der Wert eines KLA-Papiers am 01.09.2026 auf 170,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2 334,33 Prozent gesteigert.
Am Markt war KLA jüngst 229,75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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