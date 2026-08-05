NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KLA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in KLA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die KLA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,76 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die KLA-Aktie investiert, befänden sich nun 1 288,162 KLA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen KLA-Papiere wären am 04.08.2026 251 771,22 USD wert, da der Schlussstand 195,45 USD betrug. Mit einer Performance von +2 417,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

KLA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 238,74 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at