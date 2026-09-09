KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Langfristige Performance
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KLA-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem KLA-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91,77 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die KLA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,896 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (188,98 USD), wäre die Investition nun 2 059,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 105,92 Prozent.
Alle KLA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 242,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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