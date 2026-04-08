NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KLA-Tencor-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der KLA-Tencor-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 354,04 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die KLA-Tencor-Aktie investierten, hätten nun 0,282 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.04.2026 437,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 548,85 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 337,48 Prozent erhöht.

KLA-Tencor war somit zuletzt am Markt 201,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at