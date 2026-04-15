KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Frühe Anlage
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Tencor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der KLA-Tencor-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die KLA-Tencor-Aktie an diesem Tag bei 72,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das KLA-Tencor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,787 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.04.2026 24 760,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 795,91 USD belief. Damit wäre die Investition 2 376,09 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 231,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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