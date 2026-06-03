KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Frühe Investition
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03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Tencor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das KLA-Tencor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 308,78 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 32,386 KLA-Tencor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 66 234,86 USD, da sich der Wert einer KLA-Tencor-Aktie am 02.06.2026 auf 2 045,20 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 562,35 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 253,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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