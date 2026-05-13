NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in KLA-Tencor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das KLA-Tencor-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 145,773 KLA-Tencor-Papiere. Die gehaltenen KLA-Tencor-Anteile wären am 12.05.2026 264 045,19 USD wert, da der Schlussstand 1 811,35 USD betrug. Mit einer Performance von +2 540,45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von KLA-Tencor bezifferte sich zuletzt auf 240,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at