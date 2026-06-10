KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Lohnendes KLA-Tencor-Investment?
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das KLA-Tencor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 72,67 USD. Bei einem KLA-Tencor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,376 KLA-Tencor-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.06.2026 auf 2 139,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 943,95 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2 843,95 Prozent angewachsen.
Am Markt war KLA-Tencor jüngst 275,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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