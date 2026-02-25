KLA-Tencor Aktie

KLA-Tencor-Investition 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Tencor-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in KLA-Tencor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das KLA-Tencor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 724,97 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die KLA-Tencor-Aktie investiert, befänden sich nun 0,138 KLA-Tencor-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 207,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 506,65 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +107,82 Prozent.

KLA-Tencor wurde am Markt mit 194,87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

