KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|KLA-Tencor-Investition
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Tencor-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das KLA-Tencor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 724,97 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die KLA-Tencor-Aktie investiert, befänden sich nun 0,138 KLA-Tencor-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 207,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 506,65 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +107,82 Prozent.
KLA-Tencor wurde am Markt mit 194,87 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA-Tencor Corp.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Tencor-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KLA-Tencor von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Tencor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)