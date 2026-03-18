KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Lohnender KLA-Tencor-Einstieg?
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das KLA-Tencor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die KLA-Tencor-Aktie an diesem Tag bei 71,18 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die KLA-Tencor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,405 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 481,35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 081,13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 981,13 Prozent.
Am Markt war KLA-Tencor jüngst 194,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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