NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in KLA-Tencor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das KLA-Tencor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die KLA-Tencor-Aktie an diesem Tag bei 71,18 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die KLA-Tencor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,405 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 481,35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 081,13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 981,13 Prozent.

Am Markt war KLA-Tencor jüngst 194,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at