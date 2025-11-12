NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen KLA-Tencor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 12.11.2022 wurden KLA-Tencor-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das KLA-Tencor-Papier letztlich bei 380,21 USD. Bei einem KLA-Tencor-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,630 KLA-Tencor-Aktien. Die gehaltenen KLA-Tencor-Papiere wären am 11.11.2025 3 132,22 USD wert, da der Schlussstand 1 190,90 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 213,22 Prozent angewachsen.

Insgesamt war KLA-Tencor zuletzt 159,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

