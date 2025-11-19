NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in KLA-Tencor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 19.11.2020 wurden KLA-Tencor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 243,75 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 41,026 KLA-Tencor-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2025 46 075,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 123,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 360,75 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von KLA-Tencor belief sich jüngst auf 148,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at