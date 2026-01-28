KLA-Tencor Aktie

KLA-Tencor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

Langfristige Investition 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen KLA-Tencor-Einstiegs gewesen.

Die KLA-Tencor-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 702,92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die KLA-Tencor-Aktie investierten, hätten nun 14,226 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen KLA-Tencor-Papiere wären am 27.01.2026 22 994,51 USD wert, da der Schlussstand 1 616,33 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 129,95 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 202,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

