NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KLA-Tencor verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem KLA-Tencor-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die KLA-Tencor-Aktie an diesem Tag bei 340,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das KLA-Tencor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,935 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 425,97 USD, da sich der Wert eines KLA-Tencor-Papiers am 12.09.2023 auf 485,80 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42,60 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von KLA-Tencor belief sich jüngst auf 67,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at