NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lakeland Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Lakeland Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Lakeland Financial-Papier an diesem Tag bei 35,74 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lakeland Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 2,798 Lakeland Financial-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 165,33 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Anteils am 31.08.2026 auf 59,09 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 165,33 USD entspricht einer Performance von +65,33 Prozent.

Der Lakeland Financial-Wert an der Börse wurde auf 1,48 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at