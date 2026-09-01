Lakeland Financial Aktie

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WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

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Profitabler Lakeland Financial-Einstieg? 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lakeland Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Lakeland Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Lakeland Financial-Papier an diesem Tag bei 35,74 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lakeland Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 2,798 Lakeland Financial-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 165,33 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Anteils am 31.08.2026 auf 59,09 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 165,33 USD entspricht einer Performance von +65,33 Prozent.

Der Lakeland Financial-Wert an der Börse wurde auf 1,48 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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