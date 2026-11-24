Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Lakeland Financial-Investition im Blick
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Lakeland Financial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43,84 USD. Bei einem Lakeland Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,281 Lakeland Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 138,34 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Anteils am 23.11.2026 auf 60,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,34 Prozent vermehrt.
Lakeland Financial war somit zuletzt am Markt 1,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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