NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lakeland Financial-Investment gewesen.

Am 20.01.2016 wurde die Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lakeland Financial-Aktie bei 27,25 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lakeland Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 36,702 Lakeland Financial-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lakeland Financial-Aktie auf 59,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 177,51 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 117,75 Prozent angewachsen.

Lakeland Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at