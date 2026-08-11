NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Lakeland Financial-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,32 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,658 Lakeland Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,18 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Papiers am 10.08.2026 auf 61,03 USD belief. Mit einer Performance von +1,18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Lakeland Financial zuletzt 1,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at