Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Lohnendes Lakeland Financial-Investment?
|
11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,32 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,658 Lakeland Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,18 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Papiers am 10.08.2026 auf 61,03 USD belief. Mit einer Performance von +1,18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Lakeland Financial zuletzt 1,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lakeland Financial Corp.
Analysen zu Lakeland Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lakeland Financial Corp.
|61,86
|1,36%