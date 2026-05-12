NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.05.2016 wurde die Lakeland Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lakeland Financial-Aktie betrug an diesem Tag 31,69 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Lakeland Financial-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 315,524 Lakeland Financial-Aktien. Die gehaltenen Lakeland Financial-Anteile wären am 11.05.2026 18 950,36 USD wert, da der Schlussstand 60,06 USD betrug. Damit wäre die Investition um 89,50 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Lakeland Financial zuletzt 1,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at