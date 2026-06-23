NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lakeland Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Lakeland Financial-Papier bei 49,56 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hat, hat nun 201,776 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lakeland Financial-Aktie auf 60,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 159,00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21,59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Lakeland Financial bezifferte sich zuletzt auf 1,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at