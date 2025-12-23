NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Lakeland Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31,30 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Lakeland Financial-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,949 Lakeland Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 908,31 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Anteils am 22.12.2025 auf 59,73 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90,83 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Lakeland Financial betrug jüngst 1,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

