Lakeland Financial Aktie

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WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

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Lakeland Financial-Investment im Blick 20.10.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Lakeland Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 20.10.2021 wurde die Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 77,30 USD. Bei einem Lakeland Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,937 Lakeland Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 57,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 744,63 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 25,54 Prozent vermindert.

Der Lakeland Financial-Wert an der Börse wurde auf 1,44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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