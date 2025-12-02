NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Lakeland Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Lakeland Financial-Aktie an diesem Tag bei 73,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,554 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 796,69 USD, da sich der Wert einer Lakeland Financial-Aktie am 01.12.2025 auf 58,78 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 796,69 USD entspricht einer negativen Performance von 20,33 Prozent.

Lakeland Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at