Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Lakeland Financial-Investition
|
14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 66,47 USD. Bei einem Lakeland Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 150,444 Lakeland Financial-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.07.2026 9 134,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,65 Prozent verringert.
Lakeland Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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