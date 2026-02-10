NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lakeland Financial von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Lakeland Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Lakeland Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lakeland Financial-Anteile bei 64,73 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lakeland Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15,449 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 62,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 964,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,60 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Lakeland Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at