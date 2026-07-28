NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lakeland Financial-Investment verlieren können.

Lakeland Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,54 USD. Bei einem Lakeland Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,258 Lakeland Financial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 27.07.2026 966,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,35 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,34 Prozent abgenommen.

Lakeland Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,52 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at