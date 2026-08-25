Lakeland Financial Aktie

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WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

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Investmentbeispiel 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Lakeland Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lakeland Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Lakeland Financial-Anteile bei 66,61 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 150,128 Lakeland Financial-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 040,68 USD wert. Mit einer Performance von -9,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Lakeland Financial bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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