NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Lakeland Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lakeland Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lakeland Financial-Aktie bei 69,54 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 143,802 Lakeland Financial-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lakeland Financial-Papiers auf 61,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 815,07 USD wert. Mit einer Performance von -11,85 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Lakeland Financial wurde am Markt mit 1,51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at