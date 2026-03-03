NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 03.03.2023 wurde das Lakeland Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lakeland Financial-Aktie betrug an diesem Tag 71,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,980 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.03.2026 820,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,67 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 17,98 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Lakeland Financial bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at