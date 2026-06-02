NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Lakeland Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs des Lakeland Financial-Papiers betrug an diesem Tag 61,13 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 163,586 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 687,55 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Anteils am 01.06.2026 auf 59,22 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 687,55 USD entspricht einer negativen Performance von 3,12 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lakeland Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at