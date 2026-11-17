So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lakeland Financial-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.11.2021 wurde die Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 73,30 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 136,426 Lakeland Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 62,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 473,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,27 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Lakeland Financial belief sich jüngst auf 1,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at