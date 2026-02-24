NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lakeland Financial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Lakeland Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lakeland Financial-Papiers betrug an diesem Tag 65,61 USD. Bei einem Lakeland Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,524 Lakeland Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.02.2026 89,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,66 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 10,59 Prozent.

Der Marktwert von Lakeland Financial betrug jüngst 1,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at