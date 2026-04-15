Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|Qualitätsdividende
|
15.04.2026 16:36:21
NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Lakeland Financial-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial am 14.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,00 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,17 Prozent.
Ausschüttungsrendite im Fokus
Der Lakeland Financial-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 60,76 USD aus dem NASDAQ-Handel. Lakeland Financial verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,51 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,79 Prozent betrug.
Tatsächliche Rendite und Lakeland Financial-Aktienkurs im Vergleich
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Lakeland Financial via NASDAQ 11,93 Prozent verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 6,93 Prozent besser entwickelt als der Lakeland Financial-Kurs.
Dividendenerwartung von Lakeland Financial
Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,06 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,39 Prozent nachlassen.
Hauptdaten von Lakeland Financial
Lakeland Financial ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 1,590 Mrd. USD. Das Lakeland Financial-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 14,23. 2025 setzte Lakeland Financial 421,710 Mio. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 4,01 USD.
Redaktion finanzen.at
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