WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

Lancaster Colony-Anlage unter der Lupe 30.12.2025 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lancaster Colony-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lancaster Colony-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Lancaster Colony-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 180,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,546 Lancaster Colony-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 920,91 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Anteils am 29.12.2025 auf 166,04 USD belief. Mit einer Performance von -7,91 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 4,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

