Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Lancaster Colony-Investition
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lancaster Colony von vor 3 Jahren verloren
Das Lancaster Colony-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 165,03 USD. Bei einem Lancaster Colony-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,606 Lancaster Colony-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Lancaster Colony-Papiere wären am 28.09.2026 61,26 USD wert, da der Schlussstand 101,10 USD betrug. Damit wäre die Investition 38,74 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Lancaster Colony belief sich jüngst auf 2,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lancaster Colony Corp.
Analysen zu Lancaster Colony Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lancaster Colony Corp.
|87,00
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.