Lancaster Colony Aktie

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WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

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Lancaster Colony-Investition 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lancaster Colony von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Lancaster Colony-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Lancaster Colony-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 165,03 USD. Bei einem Lancaster Colony-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,606 Lancaster Colony-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Lancaster Colony-Papiere wären am 28.09.2026 61,26 USD wert, da der Schlussstand 101,10 USD betrug. Damit wäre die Investition 38,74 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Lancaster Colony belief sich jüngst auf 2,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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